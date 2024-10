Va dalla polizia per denunciare di aver perso lo zaino e viene arrestato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è presentato nell’ufficio della polfer della Stazione Centrale per fare una denuncia e per lui sono scattate le manette. È successo nella giornata di giovedì 10 ottobre, nei guai un cittadino bengalese di 33 anni su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Roma.Tutto è Milanotoday.it - Va dalla polizia per denunciare di aver perso lo zaino e viene arrestato Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è presentato nell’ufficio della polfer della Stazione Centrale per fare una denuncia e per lui sono scattate le manette. È successo nella giornata di giovedì 10 ottobre, nei guai un cittadino bengalese di 33 anni su cui pendeva un ordine di carcerazione emessoprocura di Roma.Tutto è

