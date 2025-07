Belgio – Rensonnet definisce il finale di stagione

Il team Lifelive Motorsport, guidato dai fratelli Neuville e dal giovane talento Tom, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della stagione. Con la Hyundai i20 N Rally2 pronta a sfidare le strade e le sfide più impegnative, l’entusiasmo e la determinazione sono alle stelle. È il momento di puntare tutto sulla seconda parte dell’annata, per dimostrare che il futuro del rally è già qui.

