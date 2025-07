Finlandia – Lappi Kauppinen e Asunmaa per il titolo

La Finlandia, terra di paesaggi mozzafiato e di passione automobilistica, si prepara a ospitare il ritorno del prestigioso O.K. Auto-Ralli dopo tre anni di assenza. Con 97 equipaggi pronti a sfidarsi in un emozionante duello lungo le strade di Lappi, Kauppinen e Asunmaa, l’atmosfera è carica di adrenalina. Grande attesa per i protagonisti della corsa al successo nel campionato, tra cui spicca il ruggente ritorno di Valentino Ledda, pronto a conquistare Kouvola.

L'O.K. Auto-Ralli torna dopo tre anni di assenza nel RalliSM: 97 equipaggi al via e grande attesa per i protagonisti della corsa al successo in campionato. In gara anche Valentino Ledda Torna a ruggire il RalliSM a Kouvola, teatro del quinto round stagionale del campionato finlandese, che segna il ritorno della gara organizzata dalla Kouvolan Seudun

