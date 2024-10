Usa, dodici turisti salvati da miniera in Colorado: una vittima (Di venerdì 11 ottobre 2024) dodici persone sono state salvate giovedì sera dopo essere rimaste intrappolate per circa sei ore sul fondo di un’ex miniera d’oro del Colorado a causa del malfunzionamento di un ascensore del sito turistico. Una persona è morta nell’incidente. L’ascensore stava scendendo nella miniera d’oro di Mollie Kathleen, vicino alla città di Cripple Creek, quando ha avuto un problema meccanico a circa 150 metri di profondità, creando un “grave pericolo per i partecipanti” e una persona è rimasta uccisa, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Teller Jason Mikesell. I 12 adulti intrappolati si trovavano a circa 305 metri sotto terra, ma avevano accesso all’acqua e l’atmosfera era considerata buona. Erano al sicuro e in comunicazione con le autorità tramite radio durante l’attesa, ha aggiunto Mikesell. Lapresse.it - Usa, dodici turisti salvati da miniera in Colorado: una vittima Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)persone sono state salvate giovedì sera dopo essere rimaste intrappolate per circa sei ore sul fondo di un’exd’oro dela causa del malfunzionamento di un ascensore del sitoco. Una persona è morta nell’incidente. L’ascensore stava scendendo nellad’oro di Mollie Kathleen, vicino alla città di Cripple Creek, quando ha avuto un problema meccanico a circa 150 metri di profondità, creando un “grave pericolo per i partecipanti” e una persona è rimasta uccisa, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Teller Jason Mikesell. I 12 adulti intrappolati si trovavano a circa 305 metri sotto terra, ma avevano accesso all’acqua e l’atmosfera era considerata buona. Erano al sicuro e in comunicazione con le autorità tramite radio durante l’attesa, ha aggiunto Mikesell.

