Un patto tra politica e imprese per fare squadra la sfida di FdI | Così l’Italia cresce

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Leggendo i dati economici e macroeconomici di questi due anni di governo Meloni non mancano i motivi di soddisfazione. Ma nessuno indugia sugli allori in un contesto internazionale difficile in cui l’esecutivo è atteso da una legge di Bilancio difficile. Laè quella di tenere i conti in ordine e dare ulteriore spinta alla crescita dell’economia e dell’occupazione. Questo percorso parte anche dall’ascolto di chi può dare supporto allee alle categorie e cioè il mondo finanziario. Questo il filo conduttore di “Farre insieme” , il covegno promosso dai gruppi di Camera e Senato di FdI a Milano presso l’hotel Principe di Savoia, in piazza della Repubblica. Presenti sia parlamentari che membri del governo la kermesse si è aperta con i saluti istituzionali del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del governatore della Lombardia, Attilio Fontana.