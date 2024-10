Tutti in coda sulla Statale 36 (e non solo): maxi ritardi per la galleria allagata (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'onda lunga del maltempo ha provocato il danno peggiore quando il sole aveva ormai fatto breccia. Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre la galleria San Martino lungo la Strada Statale 36 si è completamente allagata e questo ha portato i tecnici di Anas a chiudere il vitale tunnel: a Leccotoday.it - Tutti in coda sulla Statale 36 (e non solo): maxi ritardi per la galleria allagata Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'onda lunga del maltempo ha provocato il danno peggiore quando il sole aveva ormai fatto breccia. Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre laSan Martino lungo la Strada36 si è completamentee questo ha portato i tecnici di Anas a chiudere il vitale tunnel: a

Allagamento in galleria : chiusa la Statale 36 - Sulla SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiuso al transito in entrambe le direzioni il tratto tra il km 50,700 e il km 55,100, a Lecco, a causa di un allagamento nella galleria San Martino. Per chi proviene da Sondrio e dalla Valtellina è stata istituita l'uscita... (Sondriotoday.it)

Galleria San Martino allagata - Statale 36 chiusa : “Non dirigetevi verso Lecco'” - Se possibile è però meglio lasciare la Superstrada agli svincoli precedenti per evitare di restare intrappolati in coda, come purtroppo è successo e sta succedendo a molti automobilisti. Il sindaco di Lecco Mauro Gattitoni sui social ha postato un messaggio in cui spiega che in direzione Sondroo l'uscita consigliata è quella di Lecco Bione, mentre in direzione Milano quella di Pradello – Orsa ... (Ilgiorno.it)

Schianto nella galleria della Statale 36 : giovane ricoverato - Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco dopo le 14.30 di martedì 8 ottobre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata quanto avvenuto all'interno della galleria Genico, in direzione nord e nel territorio... (Leccotoday.it)