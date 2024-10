Thesocialpost.it - Treviso, 14enne picchiato e rapinato da una baby gang per 70 centesimi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito e derubato da un gruppo di sette persone, che lo hanno minacciato e schiaffeggiato per ottenere i pochi soldi che aveva con sé: solo 70. L'incidente è avvenuto a, in un vicolo poco frequentato del centro, durante il giorno. "Spero di non doverli mai più vedere. Ho cercato di evitarli, ma purtroppo mi hanno bloccato. Alla fine, mi hanno rubato 70che erano tutto ciò che avevo", ha raccontato il giovane. Come ha spiegato, stava tornando a casa dopo la scuola, vicino alla chiesa di San Martino Urbano, quando ha incontrato il gruppo di ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Uno di loro si è piazzato davanti a lui chiedendogli insistentemente denaro.