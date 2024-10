Trasporto aereo, oggi sciopero lavoratori Enav e Technosky: 4 ore di stop (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trasporto aereo, in sciopero oggi – venerdì 11 ottobre – per 4 ore i lavoratori Enav e Technosky. Lo sciopero, rendono noto Filt Cgil e Uiltrasporti, inizierà dalle 13 e terminerà alle 17. Si tratta della "prima azione di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Enav e Technosky per protestare contro un Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) –, in– venerdì 11 ottobre – per 4 ore i. Lo, rendono noto Filt Cgil e Uiltrasporti, inizierà dalle 13 e terminerà alle 17. Si tratta della "prima azione didelle lavoratrici e deidel gruppoper protestare contro un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disagi in vista nel fine settimana a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario - Dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre, il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord potrà astenersi dal lavoro. Disagi in vista il prossimo fine settimana per uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dalle organizzazioni sindacali. (Chietitoday.it)

Trasporto pubblico locale : oggi sciopero Di 24 ore - Fasce di garanzia variabili da città a città. . Iniziato a mezzanotte finirà alle 23,59. . La mobilitazione nazionale di 24 ore è stata indetta dal sindacato Orsa Trasporti per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri. Sciopero nel settore trasporto pubblico locale. (Noinotizie.it)

Revocato lo sciopero del trasporto pubblico di sabato 5 ottobre a Milano - Sabato, il capoluogo sarà, inoltre, interessato da rilevanti e numerose manifestazioni. Il sindacato Orsa, dopo aver ricevuto il provvedimento di precettazione del Prefetto di Milano, ha fatto pervenire alla Prefettura una nota comunicando la revoca dall’adesione allo sciopero territoriale di Milano proclamato per l’intera giornata del giorno 5 ottobre 2024. (Ilgiorno.it)