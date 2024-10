Trapani-Messina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Trapani-Messina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Infuocato e atteso derby siciliano allo stadio Provinciale di Erice: ottimo inizio per la neopromossa granata, con tre vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, 13 punti e il piazzamento playoff, del resto è nota l’ambizione del presidente Antonini, mentre i peloritani di Sciotto hanno vinto solo una volta, a fronte di quattro pareggi e tre ko e si trovano a quota 7 punti appena fuori dalla zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.30 di venerdì 11 ottobre. COME VEDERE Trapani-Messina IN TV Trapani-Messina sarà visibile oggi in tv su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e anche su NOW. Su Sportface.it disponibile anche la diretta scritta in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della nona giornata del girone C della. Infuocato e atteso derby siciliano allo stadio Provinciale di Erice: ottimo inizio per la neopromossa granata, con tre vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, 13 punti e il piazzamento playoff, del resto è nota l’ambizione del presidente Antonini, mentre i peloritani di Sciotto hanno vinto solo una volta, a fronte di quattro pareggi e tre ko e si trovano a quota 7 punti appena fuori dalla zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.30 di venerdì 11 ottobre. COME VEDEREIN TVsarà visibilein tv su Sky Sport Calcio e insu Sky Go e anche su NOW. Su Sportface.it disponibile anche lascritta in tempo reale.

