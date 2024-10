Traffico Roma del 11-10-2024 ore 15:30 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Roma aderisce alla dodicesima giornata nazionale del camminare organizzata da federtrek con il sabato blu ci sarà la possibilità di scoprire la città a passo lento attraverso 15 percorsi di trekking Urbano Uno per ogni municipio per saperne di più Sabato blu .Roma.it oggi pomeriggio dalle 17 al quartiere Malatesta manifestazione con corteo piazza dei Condottieri a Piazza dell’Acquedotto Alessandrino possibili deviazioni o limitazioni per le linee 81105 409 412 545 sempre oggi ma dalle 19 corteo anche alla Garbatella da piazza vallauri a via giovannipoli in questo caso saranno possibili Stop per 5 linee di bus gli aggiornamenti in tempo reale su Romamobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàaderisce alla dodicesima giornata nazionale del camminare organizzata da federtrek con il sabato blu ci sarà la possibilità di scoprire la città a passo lento attraverso 15 percorsi di trekking Urbano Uno per ogni municipio per saperne di più Sabato blu ..it oggi pomeriggio dalle 17 al quartiere Malatesta manifestazione con corteo piazza dei Condottieri a Piazza dell’Acquedotto Alessandrino possibili deviazioni o limitazioni per le linee 81105 409 412 545 sempre oggi ma dalle 19 corteo anche alla Garbatella da piazza vallauri a via giovannipoli in questo caso saranno possibili Stop per 5 linee di bus gli aggiornamenti in tempo reale sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Traffico Roma del 11-10-2024 ore 14 : 30 - it oggi pomeriggio dalle 17 al quartiere Malatesta manifestazione con corteo piazza dei Condottieri a Piazza dell’Acquedotto Alessandrino possibili deviazioni o limitazioni per le linee 81105 409 412 545 sempre oggi ma dalle 19 corteo anche alla Garbatella da piazza vallauri a via giovannipoli in questo caso saranno possibili Stop per 5 linee di bus gli aggiornamenti in tempo reale su ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 11-10-2024 ore 13 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro a fino alle ore 14 si svolge la manifestazione fridaysforfuture con corteo fino a Largo Bernardino da Feltre chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti deviazioni e limitazioni per più di 20 linee bus per lavori ultima notte di chiusure sulla tangenziale est dalle 22 alle 6 divieto di transito ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 11-10-2024 ore 12 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro a fino alle ore 14 si svolge la manifestazione fridaysforfuture con corteo fino a Largo Bernardino da Feltre chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti deviazioni e limitazioni per più di 20 linee bus per lavori ultima notte di chiusure sulla tangenziale est dalle 22 alle 6 divieto di transito ... (Romadailynews.it)