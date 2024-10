Torrette di salvataggio nelle spiagge libere e aree demaniali, Comune affida appalto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il responsabile del settore patrimonio del Comune di Sessa Aurunca Antonino Marchegiano ha affidato il servizio di salvamento collettivo balneare dopo che la capitaneria di porto di Pozzuoli ha espresso l'indispensabilità per i comuni di adottare un piano collettivo di salvataggio balneare Casertanews.it - Torrette di salvataggio nelle spiagge libere e aree demaniali, Comune affida appalto Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il responsabile del settore patrimonio deldi Sessa Aurunca Antonino Marchegiano hato il servizio di salvamento collettivo balneare dopo che la capitaneria di porto di Pozzuoli ha espresso l'indispensabilità per i comuni di adottare un piano collettivo dibalneare

