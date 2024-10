The Brave and the Bold: i DC Studios puntano a uno specifico tipo di attore per Batman (Di venerdì 11 ottobre 2024) The Brave and the Bold: i DC Studios puntano a uno specifico tipo di attore per Batman Superman è già in fase di post-produzione, ma quando si tratta dei piani per i Batman e Wonder Woman del DCU, rimaniamo in gran parte all’oscuro. James Gunn non sembra avere molta fretta di occupare questi ruoli e nelle ultime settimane si è concentrato su Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns. Il regista di The Flash, Andy Muschietti, è ancora legato alla regia di The Brave and the Bold, ma i suoi impegni con il prequel di IT della HBO, Welcome to Derry, sembrano aver reso il reboot meno prioritario. C’è anche la piccola questione di The Batman – Parte II di Matt Reeves in arrivo dopo che The Penguin ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici. Non c’è bisogno di dire che la pressione è alta per trovare il Bruce Wayne perfetto per il DCU. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Theand the: i DCa unodiperSuperman è già in fase di post-produzione, ma quando si tratta dei piani per ie Wonder Woman del DCU, rimaniamo in gran parte all’oscuro. James Gunn non sembra avere molta fretta di occupare questi ruoli e nelle ultime settimane si è concentrato su Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns. Il regista di The Flash, Andy Muschietti, è ancora legato alla regia di Theand the, ma i suoi impegni con il prequel di IT della HBO, Welcome to Derry, sembrano aver reso il reboot meno prioritario. C’è anche la piccola questione di The– Parte II di Matt Reeves in arrivo dopo che The Penguin ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici. Non c’è bisogno di dire che la pressione è alta per trovare il Bruce Wayne perfetto per il DCU.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Batman : The Brave & Bold - i DC Studios vogliono un attore di mezza età per il Batman del DCU - Il regista di The Flash, Andy Muschietti, rimane legato alla regia di The Brave and the Bold, ma i suoi impegni con il prequel di IT della HBO, Welcome to Derry, sembrano aver reso il reboot meno prioritario. James Gunn non sembra avere molta fretta di trovare questi ruoli e si è invece concentrato su Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns nelle ultime settimane. (Movieplayer.it)

The Brave and the Bold : Glen Powell potrebbe interpretare Batman nel film? - Ciò non significa che non ci siano state delle conversazioni, naturalmente, ma se questo ha a che fare con The Brave and The Bold, diremmo che si tratta più di un caso in cui Powell sta sondando il terreno per vedere se c’è interesse. it - Da chi il cinema lo ama. È un piccolo figlio di puttana. . Cinefilos. (Cinefilos.it)