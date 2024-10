Ternana Tito verso il forfait. Corsa a due per una maglia (Di venerdì 11 ottobre 2024) È il giorno dell’attesa conferenza di Stefano D’Alessandro. Il nuovo patron e presidente rossoverde parlerà oggi alle ore 16 nella sala stampa del "Liberati". Saranno molti e interessanti gli argomenti da trattare, vedi in primis la nuova struttura societaria e le prospettive, anche a lunga scadenza e nell’ottica del importante progetto stadio-clinica. Non potranno mancare approfondimenti in merito all’esonero del diggì Diego Foresti che continua a generare accese divergenze di opinioni tra i tifosi. Dal campo. forfait quasi certo di Tito e Corsa a due per una maglia. Il difensore mancino è rimasto fermo anche nella seduta di ieri mattina che la squadra di Abate ha svolto tra campo e palestra. La gara con l’Ascoli è ormai imminente (domenica ore 20.45 al "Liberati") e appare molto difficile un recupero in extremis. Sport.quotidiano.net - Ternana Tito verso il forfait. Corsa a due per una maglia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) È il giorno dell’attesa conferenza di Stefano D’Alessandro. Il nuovo patron e presidente rossoverde parlerà oggi alle ore 16 nella sala stampa del "Liberati". Saranno molti e interessanti gli argomenti da trattare, vedi in primis la nuova struttura societaria e le prospettive, anche a lunga scadenza e nell’ottica del importante progetto stadio-clinica. Non potranno mancare approfondimenti in merito all’esonero del diggì Diego Foresti che continua a generare accese divergenze di opinioni tra i tifosi. Dal campo.quasi certo dia due per una. Il difensore mancino è rimasto fermo anche nella seduta di ieri mattina che la squadra di Abate ha svolto tra campo e palestra. La gara con l’Ascoli è ormai imminente (domenica ore 20.45 al "Liberati") e appare molto difficile un recupero in extremis.

