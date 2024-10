Isaechia.it - Temptation Island 12, il programma si allunga: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Buone nuove per tutti gli appassionati di Temptation Island. La puntata che il programma manderà in onda il prossimo 15 ottobre non sarà l'ultima! Come annunciato poco fa, il docu reality raccontato da Filippo Bisciglia allungherà di un'altra settimana. Vedremo dunque gli ultimi falò di confronto delle coppie rimaste in gioco fino a martedì 22 ottobre. Tante ancora le storie da raccontare e i percorsi dei fidanzati e delle fidanzate in quel dell'Is Morus Relais. Su sette coppie arrivate a Temptation Island, solo tre hanno lasciato il programma di Canale 5. Da scoprire rimangono i falò finali di Millie Moi e Michele Varriale, Federica Petagna e Alfonso D'Apice, Titty Scialò e Antonio Maietta e per finire Mirco Rossi e Giulia Duranti.