Steven Seagal: "Pronto a morire per Putin", la Russia pronta a schierarlo nel conflitto contro l'Ucraina

Steven Seagal ha dichiarato di essere disposto a "morire per Vladimir Putin", mentre la Russia sembra pronta a schierarlo nel conflitto contro l'Ucraina. L'attore americano, oggi 72enne e cittadino russo dal 2016, ha recentemente presentato il suo nuovo documentario, "In nome della giustizia". Lo riferisce AdnKronos. Celebre per i suoi film d'azione degli anni '80 e '90, Seagal si è trasferito in

Al Festival del Dialetto la superstar Steven Seagal - ma il comitato dice no : «Ci spiace - è amico di Putin» - ANCONA «È il più grande leader del mondo. Il futuro? Con il presidente Putin sarà migliore. Non vedo l'ora». Quando hanno letto sul web certe dichiarazioni,... (Corriereadriatico.it)