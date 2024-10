Sky Sport Motori Weekend (11 - 13 Ottobre) | SuperBike Estoril, GTWC e Lamborghini Barcellona (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo Weekend a due e quattro ruote su Sky e in streaming su NOWcon le gare di SuperBike, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo.APPUNTAMENTI – Torna in pista la SuperBike con il Round dell’Estoril, secondo appuntamento portoghese e undicesimo round della stagione. L’avvincente stagione che vede protagonista Nicolò Bulega, secondo alle spalle del leader del campionato Toprak Razgatlioglu, parte venerdì con la prima sessione di libere alle 11.15, mentre la seconda sessione inizierà alle 15.55. Sabato Superpole a partire dalle 11.55, con Gara 1 che scatterà alle 15. Domenica Superpole Race alle 12, mentre alle 15 il semaforo verde di Gara 2. Il Weekend dell’Estoril, dove si correranno anche i campionati SuperSport e WCR, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend (11 - 13 Ottobre) | SuperBike Estoril, GTWC e Lamborghini Barcellona Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovoa due e quattro ruote su Sky e in streaming su NOWcon le gare di, GT World Challenge eSuper Trofeo.APPUNTAMENTI – Torna in pista lacon il Round dell’, secondo appuntamento portoghese e undicesimo round della stagione. L’avvincente stagione che vede protagonista Nicolò Bulega, secondo alle spalle del leader del campionato Toprak Razgatlioglu, parte venerdì con la prima sessione di libere alle 11.15, mentre la seconda sessione inizierà alle 15.55. Sabato Superpole a partire dalle 11.55, con Gara 1 che scatterà alle 15. Domenica Superpole Race alle 12, mentre alle 15 il semaforo verde di Gara 2. Ildell’, dove si correranno anche i campionati Supere WCR, sarà in diretta su SkyUno, SkyMotoGP e in streaming su NOW.

