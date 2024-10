Skriniar Juve, si spinge per l’acquisto del difensore ex Inter. La situazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Skriniar Juve, il difensore è pronto a lasciare il PSG per approdare alla corte dei bianconeri. Thiago Motta in attesa: le ultime novità C’è anche Milan Skriniar è la priorità del calciomercato Juve. Bianconeri in cerca di un difensore di livello che possa prendere il posto di Gleison Bremer, che sarà costretto a saltare praticamente tutta la stagione dopo l’infortunio al Calcionews24.com - Skriniar Juve, si spinge per l’acquisto del difensore ex Inter. La situazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024), ilè pronto a lasciare il PSG per approdare alla corte dei bianconeri. Thiago Motta in attesa: le ultime novità C’è anche Milanè la priorità del calciomercato. Bianconeri in cerca di undi livello che possa prendere il posto di Gleison Bremer, che sarà costretto a saltare praticamente tutta la stagione dopo l’infortunio al

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - ecco quando torna Bremer : c’è questa partita nel mirino. Le ultime sul difensore bianconero - Quando […]. Il grave infortunio terrà fuori a lungo il brasiliano, ma i tifosi bianconeri possono sperare in questa data Gleison Bremer, difensore della Juventus, si è operato dopo la lesione del crociato. Un grave infortunio accusato nel match di Champions League tra i bianconeri e il Lipsia nella sfida vinta dalla squadra di Thiago Motta. (Calcionews24.com)

Tuttosport – Nunziata premia il difensore Juve - Il ct ha diramato i convocati e c’è ancora in lista Savona, dopo le ottime prestazioni con la Juventus, l’ultima in Champions League contro il Lipsia. Gli azzurrini di Carmine Nunziata giocheranno contro l’Irlanda e avranno a disposizione due risultati su tre per staccare direttamente il pass per la fase finale del torneo di categoria. (Justcalcio.com)

Juve - paura per Bremer : il difensore brasiliano rischia 6 mesi di stop - . C’è apprensione in casa Juventus per le condizioni di Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano, infortunatosi durante la partita di Champions League contro il Lipsia. Il giocatore è arrivato oggi al J Medical in stampelle e con un vistoso tutore al ginocchio sinistro, facendo temere il peggio per l’entità del suo infortunio. (Thesocialpost.it)