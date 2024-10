Sicurezza in mare: il bilancio estivo sul litorale laziale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Civitavecchia, 11 ottobre 2024 – Con la fine della stagione estiva, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia traccia un bilancio delle attività appena concluse, con particolare riguardo allo sforzo sostenuto nelle isole pontine, meta turistica privilegiata del litorale laziale. Per fronteggiare l’enorme afflusso di turisti nei mesi di luglio – agosto, il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia ha rafforzato la vigilanza con il rischieramento di guardacoste e vedette al fine di garantire una ordinata navigazione, il rispetto delle leggi economico finanziarie in materia di noleggio e locazione e più in generale per garantire l’ordine e Sicurezza pubblica in mare, alla luce delle competenze attribuite dal decreto legislativo n. 177/2016 e successive modificazioni. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Civitavecchia, 11 ottobre 2024 – Con la fine della stagione estiva, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia traccia undelle attività appena concluse, con particolare riguardo allo sforzo sostenuto nelle isole pontine, meta turistica privilegiata del. Per fronteggiare l’enorme afflusso di turisti nei mesi di luglio – agosto, il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia ha rafforzato la vigilanza con il rischieramento di guardacoste e vedette al fine di garantire una ordinata navigazione, il rispetto delle leggi economico finanziarie in materia di noleggio e locazione e più in generale per garantire l’ordine epubblica in, alla luce delle competenze attribuite dal decreto legislativo n. 177/2016 e successive modificazioni.

