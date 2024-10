Sanità, Langins (Oms Europa): “Assistente infermiere utile per evoluzione professione” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In questo quadro di sviluppo del sapere infermieristico” è “utile l’istituzione dell'Assistente infermiere, una figura che serve all’evoluzione L'articolo Sanità, Langins (Oms Europa): “Assistente infermiere utile per evoluzione professione” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Sanità, Langins (Oms Europa): “Assistente infermiere utile per evoluzione professione” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In questo quadro di sviluppo del sapere infermieristico” è “l’istituzione dell', una figura che serve all’L'articolo(Oms): “per” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Sanità - Langins (Oms Europa) : “Assistente infermiere utile per evoluzione professione” - Lo ha detto Margrieta Langins, Nursing and Midwifery Advisor at the World Health Organization-Europe, analizzando la situazione italiana, partecipando alla tavola rotonda che ha chiuso l’evento ‘Sfide e priorità della professione infermieristica […]. (Adnkronos) – “In questo quadro di sviluppo del sapere infermieristico” è “utile l’istituzione dell'assistente infermiere, una figura che serve ... (Periodicodaily.com)