Roma | aggrediti dal branco con cocci di bottiglia

Roma, 11 ottobre 2024 – Aggressione al gestore bengalese di un minimarket e un suo amico, ieri sera intorno alla mezzanotte, da parte di quattro persone, di origine sudamericana, in zona don Bosco a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo la ricostruzione gli agenti, i due sarebbero stati aggrediti, a colpi di bottiglia, dal gruppetto che si è poi allontanato. I due feriti sono stati portati all'ospedale Vannini in codice giallo. Sul caso sono in corso le indagini della polizia. (fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

