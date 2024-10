Riccardo a 8 anni orfano di femminicidio: “Papà ha ucciso mamma spaccandole la faccia con una mazza” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Giardino Segreto capofila del Progetto Airone per la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze presenta la campagna di sensibilizzazione sulla violenza domestica. Riccardo ha raccontato la sua testimonianza, orfano ad otto anni di femminicidio. Fanpage.it - Riccardo a 8 anni orfano di femminicidio: “Papà ha ucciso mamma spaccandole la faccia con una mazza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Giardino Segreto capofila del Progetto Airone per la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze presenta la campagna di sensibilizzazione sulla violenza domestica.ha raccontato la sua testimonianza,ad ottodi

