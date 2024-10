Reati su minori, in 10 anni sono cresciuti del 34% (Di venerdì 11 ottobre 2024) Reati su minori, in 10 anni sono cresciuti del 34%. Le bambine sono le principali vittime. I dati in occasione della giornata mondiale dedicate alle più piccole. Servizio di Letizia Davoli Reati su minori, in 10 anni sono cresciuti del 34% TG2000. Tv2000.it - Reati su minori, in 10 anni sono cresciuti del 34% Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)su, in 10del 34%. Le bambinele principali vittime. I dati in occasione della giornata mondiale dedicate alle più piccole. Servizio di Letizia Davolisu, in 10del 34% TG2000.

