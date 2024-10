"L’amore e altre seghe mentali" di Giampaolo Morelli: l’autoerotismo e Ilary Blasi come fantasia sessuale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giampaolo Morelli parla di amore, autoerotismo e sesso virtuale nella nuova commedia scorretta L’amore e altre seghe mentali, dal 17 ottobre nelle sale. L’attore dell’Ispettore Coliandro è regista e interprete insieme a Maria Chiara Giannetta, che nel frattempo ha detto addio a Don Matteo. Guido (Morelli) è un uomo c Milleunadonna.it - "L’amore e altre seghe mentali" di Giampaolo Morelli: l’autoerotismo e Ilary Blasi come fantasia sessuale Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)parla di amore, autoerotismo e sesso virtuale nella nuova commedia scorretta L’amore ementali, dal 17 ottobre nelle sale. L’attore dell’Ispettore Coliandro è regista e interprete insieme a Maria Chiara Giannetta, che nel frattempo ha detto addio a Don Matteo. Guido () è un uomo c

L’amore e altre seghe mentali - round table con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta : l’amore ai tempi di ChatGPT - “Mi è arrivata la sceneggiatura da Giampaolo ed era tutta in romanesco, quindi ho chiesto a lui se avessimo potuto traslarla nel mio dialetto pugliese per darle più autenticità. ” “La commedia per me parte sempre da una sofferenza che, messa nei contesti giusti, fa ridere. Siamo una società che giudica tutto e tutti, spesso senza conoscere nulla di quella persona, e quindi volevo rappresentare ... (Spettacolo.eu)

L'Amore e altre seghe mentali : Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta in una commedia scorretta ma pulita - Giampaolo Morelli è il regista e protagonista de L'Amore e altre seghe mentali, che parla di paura d?amare, autoerotismo e amicizia. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, che insieme a Morelli ha presentato il film oggi alla stampa. (Comingsoon.it)

Ilary Blasi nel film Amore e Altre Seghe Mentali : ecco cosa farà la conduttrice - Che avete capito? Parliamo di cinema. Per la Blasi si tratterà di cameo o di una parte strutturata? A quanto pare la coprotagonista del film risulta la brava Maria Chiara Giannetta e la Blasi sembra una special guest. Insomma, per chi vorrà svelare il mistero blasiano l’appuntamento è tra un mese al cinema. (Ilfattoquotidiano.it)