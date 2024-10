Ilrestodelcarlino.it - Previsioni per vedere l'aurora boreale in Emilia Romagna

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Per gli amanti degli spettacoli naturali, come è stato quello dell’di ieri sera, mercoledì 10 ottobre, che si è manifestato anche in(foto), c’è una bella notizia. La splendida luce rossastra che colora i cieli di buona parte del pianeta potrebbe essere visibile nella nostra regione anche stasera e nelle sere a seguire. Ce lo spiega il presidente dell’Associazione meteo professionisti (Ampro) Pierluigi Randi.: quando si ripeterà l’"L’evento mercoledì è stato meno intenso rispetto a quello che si era presentato a maggio – puntualizza Randi –, però c’è la possibilità – ma non la certezza – che si ripeta anche nei prossimi 3-4 giorni, anche se con meno probabilità rispetto a quella che c’era ieri.