Prevenzione delle malattie infettive: se ne parlerà in un convegno (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - “Stagionalità nella Prevenzione delle malattie infettive: strategie e nuove prospettive” è il tema di un evento che, con il patrocinio di Asl Brindisi, Università degli Studi di Bari e S.It.I. (Società Italiana di Igiene - Medicina preventiva e pubblica) si terrà sabato 12 ottobre a Brindisireport.it - Prevenzione delle malattie infettive: se ne parlerà in un convegno Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - “Stagionalità nella: strategie e nuove prospettive” è il tema di un evento che, con il patrocinio di Asl Brindisi, Università degli Studi di Bari e S.It.I. (Società Italiana di Igiene - Medicina preventiva e pubblica) si terrà sabato 12 ottobre a

