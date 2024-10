Pnrr: Napoli, ieri riunione in Prefettura della Cabina Coordinamento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Napoli – Convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una nuova riunione della Cabina di Coordinamento del Pnrr, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ispettorato Generale Pnrr, della Ragioneria Generale dello Stato, della Ragioneria Territoriale di Napoli, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli, oltre ai delegati dei Comuni di Anacapri, Capri, Casamicciola Terme, Forio, Ischia e dell’Associazione Costruttori Edili Acen. I Comuni presenti hanno illustrato lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, suddivisi per tipologia di intervento, confermando che tutti sono in linea con il cronoprogramma stabilito dall’Unione Europea. Primacampania.it - Pnrr: Napoli, ieri riunione in Prefettura della Cabina Coordinamento Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Convocata dal Prefetto di, Michele di Bari, si è svolta una nuovadidel, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ispettorato GeneraleRagioneria Generale dello Stato,Ragioneria Territoriale diRegione Campania,Città Metropolitana di, del Comune di, oltre ai delegati dei Comuni di Anacapri, Capri, Casamicciola Terme, Forio, Ischia e dell’Associazione Costruttori Edili Acen. I Comuni presenti hanno illustrato lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, suddivisi per tipologia di intervento, confermando che tutti sono in linea con il cronoprogramma stabilito dall’Unione Europea.

