Tvzap.it - “Piazza Pulita”, Corrado Formigli con il tutore al braccio: cosa gli è successo

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Personaggi Tv. Ieri sera, giovedì 10 ottobre 2024, è andato in onda una nuova puntata di, il programma di attualità in onda su La7. A condurlo, come sempre,, che però è apparso diverso dal solito: il conduttore si è presentato con unalgli èha precisato che si è presentato lo stesso in studio, nonostante le sue condizioni fisiche e ha spiegato ai telespettatori il motivo per cui portava un. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Tale e Quale Show”, il sogno di Thomas: “Mi piacerebbe omaggiare Michele Merlo” Leggi anche: Edoardo Donnamaria aggredito: paura per l’ex del “GF” (VIDEO) “”, i temi della puntata del 10 ottobre 2024 La puntata diin onda ieri sera su La7 ha offerto ai telespettatori un reportage immersivo sul conflitto in Medio Oriente.