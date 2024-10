Per sei mesi stazione di Firenze e Cascine off limits ai soggetti pericolosi

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)– Il Prefetto di, Francesca Ferrandino, dopo il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza alla presenza del ministro dell’interno Piantedosi della scorsa settimana, ha adottato un provvedimento che dispone il divieto di stazionamento in alcune aree cittadine aiche si siano resi responsabili di condotte aggressive determinando un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. L’ordinanza, che avrà una validità di sei, si applica nell’area dellaferroviaria di Santa Maria Novella individuata da queste strade: via Valfonda, largo Alinari, via Fiume, piazza, via Alamanni, piazza Santa Maria Novella, via della Scala, via dell’Albero, via Palazzuolo, via Maso Finiguerra, via del Porcellana, via il Prato, via degli Orti Oricellari, via Montebello, via Solferino, Corso Italia.