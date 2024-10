Per accedere ai porno bisognerà essere maggiorenni: cosa prevede il nuovo regolamento Agcom (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, nella seduta del 24 settembre 2024, un nuovo schema di regolamento che stabilisce le modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti online. Questa misura, nota come “age assurance” o “verifica dell’età”, è stata adottata in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. Sbircialanotizia.it - Per accedere ai porno bisognerà essere maggiorenni: cosa prevede il nuovo regolamento Agcom Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, nella seduta del 24 settembre 2024, unschema diche stabilisce le modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti online. Questa misura, nota come “age assurance” o “verifica dell’età”, è stata adottata in attuazione della legge 13 novembre 2023, n.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Antenne - il Comune approva il nuovo regolamento per le installazioni : cosa prevede - La giunta comunale di Genova ha approvato il regolamento per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione sul territorio cittadino. L'assessore all’Urbanistica e Sviluppo economico Mario Mascia spiega: "Ci è stato richiesto a gran voce dalla cittadinanza, anche per il tramite di... (Genovatoday.it)

Case Famiglia - nuovo regolamento con focus sulla sicurezza - E’ prevista una redazione della Lista delle Case Famiglia di qualità, per quei soggetti gestori che dimostrino di possedere gli elementi qualificanti e non si potranno attivare nuove o più Case Famiglia nello stesso immobile o in immobili contigui. Il nuovo regolamento tutela gli utenti e le loro famiglie, che scelgono di avvalersi dei servizi offerti da queste strutture e verrà fornito ai ... (Ilrestodelcarlino.it)

IN GIUSTIZIA – Il caso Durov e il nuovo Regolamento Ue sull’IA - . s. ha spiegato che la particolare funzionalità dell’app è stata abusata da […] The post IN GIUSTIZIA – Il caso Durov e il nuovo Regolamento Ue sull’IA appeared first on L'Identità. In un post sulla sua piattaforma il 23 settembre u. Pavel Durov, il fondatore di Telegram, è stato arrestato sabato 25 agosto, rilasciato dopo qualche giorno dietro il pagamento di una cauzione di 5 milioni di euro ... (Lidentita.it)