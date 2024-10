Peaky Blinders: svelati gli attori della serie che torneranno per il film Netflix (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oltre a Cillian Murphy, torneranno anche altri membri del cast dello show durato per ben sei stagioni sulla piattaforma Con Cillian Murphy già sul set, la produzione del film di Peaky Blinders ha appena annunciato quali altre star della serie originale riprenderanno i loro ruoli nel prossimo capitolo del crime drama. Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck riprenderanno i loro ruoli accanto al Tommy Shelby di Murphy, che sarà ancora il protagonista della storia. Anche Jay Lycurgo si è unito al film in un ruolo che al momento rimane avvolto nel mistero. Nell'ultima stagione della serie originale, Graham ha interpretato Hayden Stagg, il leader del sindacato dei lavoratori portuali di Liverpool. Rundle è stata Movieplayer.it - Peaky Blinders: svelati gli attori della serie che torneranno per il film Netflix Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oltre a Cillian Murphy,anche altri membri del cast dello show durato per ben sei stagioni sulla piattaforma Con Cillian Murphy già sul set, la produzione deldiha appena annunciato quali altre staroriginale riprenderanno i loro ruoli nel prossimo capitolo del crime drama. Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck riprenderanno i loro ruoli accanto al Tommy Shelby di Murphy, che sarà ancora il protagonistastoria. Anche Jay Lycurgo si è unito alin un ruolo che al momento rimane avvolto nel mistero. Nell'ultima stagioneoriginale, Graham ha interpretato Hayden Stagg, il leader del sindacato dei lavoratori portuali di Liverpool. Rundle è stata

Amber Anderson e Connor Swindells sposi : sono le star di Peaky Blinders e di Sex Education - Le due stelle di Peaky Blinders e Sex Education si sono sposate: la coppia si è conosciuta sul set di Emma, nel 2020. Il matrimonio celebrato da Alistair Petrie, che recita nel ruolo del padre di Connor nella serie teen di Netflix.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Peaky Blinders : Stephen Graham si unisce al cast del film - La star di Line of Duty ha confermato la cosa sul red carpet del London Film Festival (LFF) di ieri sera che il film sarà il suo prossimo progetto, prima di interpretare il padre di Bruce Springsteen nel biopic Deliver Me from Nowhere. E so quali sono le due storie che racconterà. Credo che si tratti di trovare quegli attori che, quando li guardi, pensi: “Ecco, questo è il futuro””. (Cinefilos.it)

Peaky Blinders : Stephen Graham tornerà per il film - Graham questo mese sarà sul grande schermo con Venom: The Last Dance (qui il trailer), dove vestirà nuovamente i panni del detective Patrick Mulligan, ma come visto nella sequenza post-credits di Venom: La Furia di Carnage anche come il simbionte Toxin. Steven Knight, da creatore della serie, ha firmato la sceneggiatura, mentre Tom Harper (regista della prima stagione) dirigerà. (Universalmovies.it)