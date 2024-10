Paura per Ghali: la mamma malata e l’idea di lasciare la musica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ghali ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo ‘Niente Panico’. Il brano, come racconta lo stesso artista, rappresenta una simbolica fusione tra dolore, forza e rinascita. Un’esperienza profondamente personale ha ispirato la canzone: circa un mese fa, alla madre di Ghali, Amel, è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. Fortunatamente, come già accaduto in passato, lei ha trovato la forza di combattere ancora una volta contro la malattia. Il racconto sui social Attraverso i suoi canali social, Ghali ha deciso di condividere con i fan uno dei momenti più difficili della sua vita. Il cantante ha rivelato quanto sia stato complicato vivere accanto a sua madre durante la degenza ospedaliera, impotente di fronte al ‘mostro’ che minacciava la sua vita. L’unica cosa che poteva fare era stringerle la mano con forza prima dell’intervento e pregare per lei. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo ‘Niente Panico’. Il brano, come racconta lo stesso artista, rappresenta una simbolica fusione tra dolore, forza e rinascita. Un’esperienza profondamente personale ha ispirato la canzone: circa un mese fa, alla madre di, Amel, è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. Fortunatamente, come già accaduto in passato, lei ha trovato la forza di combattere ancora una volta contro la malattia. Il racconto sui social Attraverso i suoi canali social,ha deciso di condividere con i fan uno dei momenti più difficili della sua vita. Il cantante ha rivelato quanto sia stato complicato vivere accanto a sua madre durante la degenza ospedaliera, impotente di fronte al ‘mostro’ che minacciava la sua vita. L’unica cosa che poteva fare era stringerle la mano con forza prima dell’intervento e pregare per lei.

