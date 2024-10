Parigi che ci definiva «vomitevoli» vuol tagliare le cure ai clandestini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il nuovo esecutivo si scaglia contro la copertura sanitaria totale per gli irregolari e fa infuriare i macronisti. Archiviati gli isterismi di Gabriel Attal per il rifiuto italiano di accettare le navi delle Ong. Un messaggio a Giorgia Meloni? Laverita.info - Parigi che ci definiva «vomitevoli» vuol tagliare le cure ai clandestini Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il nuovo esecutivo si scaglia contro la copertura sanitaria totale per gli irregolari e fa infuriare i macronisti. Archiviati gli isterismi di Gabriel Attal per il rifiuto italiano di accettare le navi delle Ong. Un messaggio a Giorgia Meloni?

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alpine A390_ß, fastback elettrica da Formula 1 - Alpine A390_ß, fastback elettrica da Formula 1. Anticipa un altro modello pronto ad ampliare la gamma del brand sportivo del Gruppo Renault. (motori.quotidiano.net)

Alpine A390_ß, la sportiva elettrica che verrà - Mostrato a ridosso del Salone di Parigi il prototipo di una vettura "fastback" (berlina a due volumi con coda tronca) ad alimentazione elettrica. Il design è molto vicino a quello definitivo ... (gazzetta.it)

Alpine A390_ß: il modello di serie perderà la “ß” - Come per l’altro modello totalmente elettrico di casa Alpine, la A290, questa A390_ß, nel momento in cui arriverà in versione definitiva, perderà la “ß”. In questo caso, abbiamo a che fare con una ver ... (corrieredellumbria.it)