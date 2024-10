Sport.quotidiano.net - OraSì, partita proibitiva. Servirà la gara perfetta

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci sono partite che sulla carta sono proibitive, ma proprio per questo motivo sono le più belle da giocare. Domenica alle 18 l’farà visita alla Pielle Livorno, una delle maggiori candidate alla promozione in A2, che l’accoglierà con un PalaMacchia caldissimo dove ci saranno tremila tifosi che creeranno un clima da girone infernale. Oltre al fattore campo, la squadra è di altissimo livello, probabilmente con il miglior quintetto di tutta la serie B Nazionale se si leggono i nomi dei singoli. Ennio Leonzio e Davide Bonacini, oltre ad aver vinto tanti campionati di B, hanno un lungo passato in A2, come Daniel Donzelli poi ci sono giocatori che sono dei veri e propri ‘califfi’ del terzo torneo nazionale. Mattia Venucci, visto anche in maglia Raggisolaris, è uno dei migliori play della categoria, poi ci sono Maurizio Del Testa, Luca Campori, Janko Cepic e Jacopo Vedovato.