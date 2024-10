Operaio di 54 anni viene colpito in testa da un tondino di ferro mentre lavora: è grave (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un tondino di ferro ha colpito alla fronte un Operaio di un'azienda di Rescaldina (Milano). Il 54enne è stato ferito alla testa e portato in gravi condizioni in ospedale. Fanpage.it - Operaio di 54 anni viene colpito in testa da un tondino di ferro mentre lavora: è grave Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undihaalla fronte undi un'azienda di Rescaldina (Milano). Il 54enne è stato ferito allae portato in gravi condizioni in ospedale.

