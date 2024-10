Ok Piano industriale 2025-27 Cosef, investimenti per 71 milioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'assemblea consortile del Cosef, il Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli, ha approvato all'unanimità il Piano industriale 2025-2027, il primo predisposto dal nuovo Consiglio di amministrazione, nominato in giugno, che prevede investimenti per 71,31 milioni di euro. Il presidente Marco Bruseschi e il direttore Roberto Tomè hanno illustrato ai soci le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione programmate per 64,38 milioni, la manutenzione nelle aree industriali, nei raccordi, sul depuratore e su reti e impianti per 4,6 milioni. I restanti 2,33 milioni sono invece destinati alla gestione del patrimonio, marketing e pianificazione del territorio. Quotidiano.net - Ok Piano industriale 2025-27 Cosef, investimenti per 71 milioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'assemblea consortile del, il Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli, ha approvato all'unanimità il-2027, il primo predisposto dal nuovo Consiglio di amministrazione, nominato in giugno, che prevedeper 71,31di euro. Il presidente Marco Bruseschi e il direttore Roberto Tomè hanno illustrato ai soci le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione programmate per 64,38, la manutenzione nelle aree industriali, nei raccordi, sul depuratore e su reti e impianti per 4,6. I restanti 2,33sono invece destinati alla gestione del patrimonio, marketing e pianificazione del territorio.

