Nations League 2024/2025, risultati e classifiche (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al via la Uefa Nations League 2024/2025. La competizione prenderà il via con la fase a leghe giovedì 5 settembre 2024 e si chiuderà con la finale di domenica 8 giugno 2025. Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreterà le qualificate alla Final Four. L'Italia punta ad esserci, ma deve fare i conti con Belgio, Francia e Israele, le avversarie nel girone A2.

Highlights e gol Bosnia-Germania 1-2 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights e i gol di Bosnia-Germania 1-2, match valido per la terza giornata dei gironi di Nations League 2024/2025. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. . A Zenica nel gruppo 3 della Lega A i tedeschi si portano sul doppio vantaggio grazie a uno scatenato Undav, poi però nella ripresa i padroni di casa si fanno sentire e accorciano con Dzeko, ma non basta per ... (Sportface.it)

Pronostici Nations League - 00; il segno 2 è quotato a 5. Il pronostico di Superscommesse: Goal síCroazia vs ScoziaLe quote: Il segno 1 è quotato a 1. Cinque degli ultimi 6 precedenti sono terminati con almeno un gol per parte. Italia-Israele: Multigol 2-3 CasaPer non temere l’ascesa di Belgio e Francia, le due inseguitrici del gruppo 2, l’Italia cerca di vincere la prima sfida del girone di ritorno contro Israele. (Terzotemponapoli.com)

Partita sospesa in Nations League : riunione d’emergenza in panchina - Dopo un inizio piuttosto contratto, con poche occasioni da ambo le parti, il match si è acceso a cavallo della mezz’ora, quando l’Ucraina ha prima flirtato con il gol, salvo poi trovare la rete che ha sbloccato l’incontro grazie a Mudryk al 35?. it. Mentre i calciatori dell’Ucraina sono rimasti in campo, infatti, gli ospiti si sono radunati in panchina per decidere sul da farsi. (Calciomercato.it)