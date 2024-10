Oasport.it - NASCAR, secondo verdetto dei Playoffs in vista a Charlotte

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ultimo imperdibile appuntamento con il Round of 12 deidellaCup Series questo week-end presso il caratteristicoMotor Speedway. Come accade da qualche stagione ad oggi non sarà però un evento tradizionale su ovale, ma si utilizzerà il ‘Roval’, particolare circuito che unisce il catino di Concord al segmento stradale al proprio interno. Tanti i colpi di scena negli anni per una sfida che dal 2018 ad oggi ha sempre eletto coloro che successivamente accederanno al Round of 8 , la ‘semifinale’ per quanto riguarda i. Attenzione alle sorprese questo fine settimana con un tracciato che sarà differente rispetto al solito. Gli organizzatori hanno infatti inserito un tornantino a conclusione della parte interna del tracciato, una curva molto lenta che immette nella ‘Turn 1-2’ dell’ovale annualmente utilizzato per la Coca-Cola 600.