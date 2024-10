Puntomagazine.it - Napoli: droga negli slip, 18enne arrestato dai Carabinieri

un giovane ragazzo nel quartiere di Poggioreale per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio Ha dovuto mantenere la calma, ilfermato daidurante un posto di controllo in via De Roberto, quartiere Poggioreale.nascondeva quasi 100 grammi di hashish. I militari del nucleo radiomobile dihanno percepito che qualcosa nel suo atteggiamento tradiva agitazione. Laè stata recuperata e il giovane è finito in manette per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. E' ora in attesa di giudizio.