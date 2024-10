Muntz visita l’Arezzo di fine ottocento: tra Piazza Grande e il duomo, un viaggio nella storia dell’arte (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dietro la chiesa di Santa Maria della Pieve si apre la splendida Piazza Grande, dove l’abside della chiesa si affianca al maestoso Palazzo della Fraternita. Questo edificio storico affonda le sue radici nel 1262, durante il mandato del vescovo Guglielmino degli Ubertini, quando venne fondata la Cassa di Santa Maria della Misericordia e della Fraternita. L’associazione, destinata ad assistere i poveri, ricevette donazioni e lasciti da famiglie facoltose, diventando anche erede del patrimonio del Vasari. Molti artisti decoravano gratuitamente l’edificio, che con il suo stile gotico, loggette esterne e nicchie riccamente decorate, rappresenta un gioiello dell’architettura. Secondo il Vasari, il Palazzo fu opera di Niccolò di Piero d’Arezzo, detto “Pela”, realizzata intorno al 1383. Lortica.it - Muntz visita l’Arezzo di fine ottocento: tra Piazza Grande e il duomo, un viaggio nella storia dell’arte Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dietro la chiesa di Santa Maria della Pieve si apre la splendida, dove l’abside della chiesa si affianca al maestoso Palazzo della Fraternita. Questo edificio storico affonda le sue radici nel 1262, durante il mandato del vescovo Guglielmino degli Ubertini, quando venne fondata la Cassa di Santa Maria della Misericordia e della Fraternita. L’associazione, destinata ad assistere i poveri, ricevette donazioni e lasciti da famiglie facoltose, diventando anche erede del patrimonio del Vasari. Molti artisti decoravano gratuitamente l’edificio, che con il suo stile gotico, loggette esterne e nicchie riccamente decorate, rappresenta un gioiello dell’architettura. Secondo il Vasari, il Palazzo fu opera di Niccolò di Piero d’Arezzo, detto “Pela”, realizzata intorno al 1383.

