Ilfattoquotidiano.it - Miracolo Grecia a Wembley: battuta l’Inghilterra. I calciatori in lacrime dedicano la vittoria al compagno morto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gol e. Lascrive una pagina memorabile della sua storia calcistica: nello stadio dei sogni,, batteper 2 a 1 nella gara valida per la Nations League. Un match segnato però dal lutto per la morte di George Baldock, il difensore 31enne inglese ma naturalizzato greco trovato senza vita nella piscina della sua casa due giorni fa. Dopo l’impresa in campo, i suoi compagni di squadra si sono commossi dedicandogli il successo. Per una Nazionale che vanta unaagli Europei 2004 ma pochissime altre soddisfazioni, la serata diè calcisticamente un. È la prima volta in assoluto che i greci battono gli inglesi. Decisiva la doppietta di Pavlidis al 49esimo e al 94esimo, dopo che il solito Bellingham aveva illusopareggiando al minuto 87.