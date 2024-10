Tg24.sky.it - Meteo, migliora dal weekend con temperature in rialzo: cosa aspettarsi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Archiviata una fase di maltempo intenso, soprattutto nel Nord Italia, secondo gli esperti è in arrivo una tregua dal tempo instabile. Questo perché un piccolo promontorio anticiclonico sta per transitare sul Mediterraneo centrale, portando tempo più asciutto sul nostro Paese con cieli sereni o poco nuvolosi. E solo qualche isolato e residuo acquazzone su Alpi e Appennino settentrionale In quest’ottica le previsioni, in vista del secondodi ottobre, confermano condizionipiù asciutte, al netto di qualche sporadica pioggia ma localizzata solo sulle Alpi occidentali. E anche lesaranno in aumento soprattutto a partire dalla giornata di domenica 13