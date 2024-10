Mbappé, la sua scappatella a Stoccolma è simbolica ma ha il diritto di fare ciò che vuole nei giorni liberi (L’Equipe) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre i suoi compagni di Nazionale giocavano contro Israele, Mbappé veniva “sgamato” dai media svedesi a divertirsi in un nightclub a Stoccolma. Sicuramente non il massimo per l’immagine del capitano della nazionale francese, la cui popolarità tra i francesi diminuisce ogni giorno di più. Ma L’Equipe, che riconosce il danno d’immagine, è più indulgente con Mbappé. Il giornale francese scrive che: “In un susseguirsi di errori di comunicazione e, diciamolo pure, in assenza della solita ipocrisia, la collisione tra la vita della squadra francese e questo episodio della vita privata di un giocatore ha un significato simbolico, che offusca l’immagine delle varie parti coinvolte e mette in dubbio il loro controllo della situazione. Ilnapolista.it - Mbappé, la sua scappatella a Stoccolma è simbolica ma ha il diritto di fare ciò che vuole nei giorni liberi (L’Equipe) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre i suoi compagni di Nazionale giocavano contro Israele,veniva “sgamato” dai media svedesi a divertirsi in un nightclub a. Sicuramente non il massimo per l’immagine del capitano della nazionale francese, la cui popolarità tra i francesi diminuisce ogni giorno di più. Ma, che riconosce il danno d’immagine, è più indulgente con. Il giornale francese scrive che: “In un susseguirsi di errori di comunicazione e, diciamolo pure, in assenza della solita ipocrisia, la collisione tra la vita della squadra francese e questo episodio della vita privata di un giocatore ha un significato simbolico, che offusca l’immagine delle varie parti coinvolte e mette in dubbio il loro controllo della situazione.

