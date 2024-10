Masters 1000 Shanghai, Djokovic: “Nadal è un’ispirazione, può essere orgoglioso della sua carriera” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Novak Djokovic ha battuto Machac nei quarti di finale del Masters di Shanghai e ha aperto la conferenza stampa parlando del ritiro di Rafael Nadal: “Sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato il momento del ritiro, ma è stato ugualmente scioccante. È una notizia dura per il mondo del tennis e dello sport in generale. Rafa è un’ispirazione per milioni di bambini in tutto il mondo, quindi può essere molto orgoglioso della sua carriera”, ha sottolineato Djokovic. “È un po’ travolgente per me, non so come pensare. Mi diverto ancora a giocare, ma una parte importante di me va con loro“, ha spiegato l’ultimo rimasto nel circuito professionistico tra i Big 4. Masters 1000 Shanghai, Djokovic: “Nadal è un’ispirazione, può essere orgoglioso della sua carriera” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Novakha battuto Machac nei quarti di finale deldie ha aperto la conferenza stampa parlando del ritiro di Rafael: “Sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato il momento del ritiro, ma è stato ugualmente scioccante. È una notizia dura per il mondo del tennis e dello sport in generale. Rafa èper milioni di bambini in tutto il mondo, quindi puòmoltosua”, ha sottolineato. “È un po’ travolgente per me, non so come pensare. Mi diverto ancora a giocare, ma una parte importante di me va con loro“, ha spiegato l’ultimo rimasto nel circuito professionistico tra i Big 4.: “, puòsua” SportFace.

Masters 1000 di Shanghai - Djokovic vince a fatica con Mensik e avanza in semifinale - . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. it è su GOOGLE NEWS. Il ceco è riuscito a sorpresa a vincere il primo set trionfando al tie break 7-6, ma si è dovuto arrendere alla reazione rabbiosa di Djokovic, che ha conquistato i due parziali successivi con il punteggio di 6-1, 6-4. (Ilfaroonline.it)

Highlights Djokovic-Mensik 6-7(4) - 6-1 - 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - . PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI The post Highlights Djokovic-Mensik 6-7(4), 6-1, 6-4, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights di Djokovic-Mensik, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Djokovic piega Mensik in tre set e vola in semifinale - Il parziale viene rapidamente monopolizzato da Djokovic, con Mensik che si trova in difficoltà e riesce a collezionare un solo game, sul 3-1. Si arriva al tie-break, dove Djokovic parte meglio e si porta sul 3-0, salvo perdere sette degli otto punti successivi e cedere il parziale per 7-6(4) con numerose recriminazioni. (Sportface.it)