Lukaku : «Nazionale? Rimanere a Napoli più importante. L’anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l’ho pagata» - Però posso dire che ho un grande rispetto per Luciano Spalletti, un tecnico straordinario con esperienza e con un ottimo palmares. L’anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l’ho pagata» sembra essere il primo su ilNapolista. Abbiamo già parlato con lui delle qualità delle nostre nazionali, ma l’Italia è una squadra organizzata, con disciplina tattica. (Ilnapolista.it)

Lukaku da leader : messaggio importante sul primo posto - poi il retroscena sul dialetto napoletano - Notizie Napoli calcio, Lukaku già leader degli azzurri: le parole al TG1 Romelu Lukaku, nel corso della sua intervista al TG1, ha mostrato tutte quelle che sono le sue doti da leadership, apprezzate nel corso della sua carriera e che, si spera, possano giocare un ruolo determinante in questa sua avventura con la maglia del club partenopeo. (Spazionapoli.it)

Napoli - Lukaku : “Italia-Belgio bella partita - ma per me era importante rimanere a lavorare” - Il titolo più bello? Deve ancora arrivare”, conclude. “Ho pensato che rimanere a lavorare con la mia squadra fosse più importante per me, non ho fatto il ritiro e l’ho pagato, ma penso che Italia-Belgio sarà una bella partita”. The post Napoli, Lukaku: “Italia-Belgio bella partita, ma per me era importante rimanere a lavorare” appeared first on SportFace. (Sportface.it)