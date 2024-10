LIVE Paolini-Zheng 2-4, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: la cinese annulla un break point e rimane avanti nel primo set (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Gioco Zheng: servizio e dritto per la cinese. A-40 Bellissimo rovescio lungolinea di Zheng. In quest’avvio di partita la cinese sta regalando spettacolo con il colpo bimane. 40-40 Ottima risposta di Paolini che spinge con il dritto successivo e provoca l’errore della cinese. A-40 Ace, il secondo del match. La cinese trova il punto diretto con una prima in slice ad uscire. 40-40 Grandissimo rovescio dal centro di Zheng. La cinese è stata brava a pazientare in precedenza muovendo l’avversaria. Seconda 30-40 Zheng va fuori giri con il dritto dal centro del campo che termina abbondantemente lungo. Brava Paolini a difendersi sulla diagonale di sinistra senza perdere campo. 30-30 Si ferma a metà rete il rovescio incrociato della cinese. 30-15 Servizio e dritto per Zheng. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-4, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: la cinese annulla un break point e rimane avanti nel primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Gioco: servizio e dritto per la. A-40 Bellissimo rovescio lungolinea di. In quest’avvio di partita lasta regalando spettacolo con il colpo bimane. 40-40 Ottima risposta diche spinge con il dritto successivo e provoca l’errore della. A-40 Ace, il secondo del match. Latrova il punto diretto con una prima in slice ad uscire. 40-40 Grandissimo rovescio dal centro di. Laè stata brava a pazientare in precedenza muovendo l’avversaria. Seconda 30-40va fuori giri con il dritto dal centro del campo che termina abbondantemente lungo. Bravaa difendersi sulla diagonale di sinistra senza perdere campo. 30-30 Si ferma a metà rete il rovescio incrociato della. 30-15 Servizio e dritto per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-Zheng 2-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : cinese avanti di un break nel primo set - Brutto errore di Paolini che spedisce in corridoio un comodo rovescio dal centro. 0-2 Gioco Zheng: la cinese trova grande profondità con il rovescio in uscita dal servizio e forza l’errore di Paolini. 04 Inizia il riscaldamento pre-match. 40-40 Servizio ad uscire, dritto in contropiede e schiaffo al volo dalla parte opposta. (Oasport.it)

LIVE – Paolini-Zheng 2-3 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 00 locali). A breve le due giocatrici faranno il loro ingresso in campo The post LIVE – Paolini-Zheng 2-3, quarti di finale Wta Wuhan 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. . it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il live e la diretta testuale di Paolini-Zheng, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan 2024 (cemento outdoor). (Sportface.it)

LIVE Paolini-Zheng 0-1 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : break in apertura per la cinese - Seconda A-40 Prima ad uscire vincente. Buon divertimento! . 12. 53 In questo torneo Zheng ha esordito contro Jaqueline Cristian (6-2, 6-4). Grazie a questo risultato l’azzurra si è messa definitivamente alle spalle il torneo di Pechino in cui la toscana è stata eliminata anzitempo da Magda Linette. (Oasport.it)