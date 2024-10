LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: ricominciano le regate del girone A con Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:37 Finalmente si gareggia! Due minuti e trenta al via di gara-6 e barche che riescono a restare in volo. 15:32 Riparte il conto alla rovescia, con il comitato di regata che fissa alle 15.40 il nuovo start della sesta regata. Imbarcazioni che provano a salire sul foil trainate dai rispettivi gommoni. 15:30 Domani comincerà la finalissima di Coppa America tra Ineos Britannia e Team New Zealand. L’intenzione originaria era quella di regalare il palcoscenico più importante al match race finale della competizione femminile, ponendolo tra Race 1 e Race 2 della sfida tra i detentori del titolo ed i freschi vincitori della Louis Vuitton Cup. Ipotesi ormai tramontata. 15:26 Scorrono le immagini di Barcellona. Città splendida, che si sta rivelando però avara di vento. 15:22 Dal gommone appoggio di Luna Rossa commentano con un eloquente “Si galleggia”. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: ricominciano le regate del girone A con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:37 Finalmente si gareggia! Due minuti e trenta al via di gara-6 e barche che riescono a restare in volo. 15:32 Riparte il conto alla rovescia, con il comitato di regata che fissa alle 15.40 il nuovo start della sesta regata. Imbarcazioni che provano a salire sul foil trainate dai rispettivi gommoni. 15:30 Domani comincerà la finalissima di Coppa America tra Ineos Britannia e Team New Zealand. L’intenzione originaria era quella di regalare il palcoscenico più importante al match race finale della competizione, ponendolo tra Race 1 e Race 2 della sfida tra i detentori del titolo ed i freschi vincitori della Louis Vuitton Cup. Ipotesi ormai tramontata. 15:26 Scorrono le immagini di Barcellona. Città splendida, che si sta rivelando però avara di vento. 15:22 Dal gommone appoggio dicommentano con un eloquente “Si galleggia”.

