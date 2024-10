Lanazione.it - Lite in famiglia: lui dormiva con la pistola carica. Denuncia e allontanamento

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Todi, 11 novembre 2024 - Meglio prevenire: i Carabinieri di Todi intervenuti in un appartamento a seguito di una segnalazione al 112 per unafamiliare hanno sequestrato una, regolarmente detenuta. La tensione domestica era talmente grave che è stato necessario attivare il “Codice Rosso” e l'urgente dalla casa familiare di un uomo 77enne, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi delittuosa di maltrattamenti in. La misura è stata adottata a causa di vessazioni psicologiche e fisiche nei confronti della ex moglie convivente, maite in precedenza dalla donna. Durante l'intervento, i Carabinieri hanno perquisito la camera da letto, dove hanno rinvenuto unanascosta nel cassetto del comodino.