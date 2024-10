Zon.it - “L’importanza della consulenza in un progetto SAP”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Per migliorare l’organizzazione internatua azienda e automatizzare i processi interni, è bene che tu sappiain unSAP. Rivolgersi a degli esperti del settore è fondamentale sin dalle prime fasi di valutazione di un nuovo gestionale. Cos’è il software SAP ERP? Il software SAP ERP, che ha conosciuto i primi sviluppi già negli anni ‘70, è un sofisticato programma per migliorare la gestione dei processi aziendali. Inoltre tale sistema consente di attivare l’automazione di alcune procedure, in modo da alleggerire il lavoro dei dipendenti.