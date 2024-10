L’avvocato di Chiara Ferragni: «Nessun accordo con Fedez su separazione e figli, sono tutte illazioni» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il legale smentisce le indiscrezioni degli ultimi giorni: «Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento “pressoché paritetico” della prole. Fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa» Vanityfair.it - L’avvocato di Chiara Ferragni: «Nessun accordo con Fedez su separazione e figli, sono tutte illazioni» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il legale smentisce le indiscrezioni degli ultimi giorni: «Ad oggi non sussiste alcunfra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento “pressoché paritetico” della prole. Fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa»

