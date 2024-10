Laura Pausini: “Posso arrivare a Beyoncé ma mi emoziona di più sentire Pippo Baudo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA – Grande puntata oggi a Radio2 Social Club su Rai Radio2 con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma: ospite in studio Laura Pausini che ai microfoni della trasmissione si è raccontata tra risate e ironia, con la sua consueta scoppiettante verve. L’artista romagnola non si è risparmiata, parlando della sua vita privata e della sua carriera, con aneddoti dai suoi esordi al successo mondiale. Dai primi passi a Bologna ricordando il grande Lucio Dalla: “Mi sentiva cantare al pianobar, ed è stato il primo a dirmi ‘Ma cosa ci fai ancora qui, vai fuori a spaccare’, all’incontro con Baudo: “Eravamo in questo studio, dove noi giovani facevamo le prove per Sanremo. Qui ho visto per la prima volta Baudo dal vivo e sono impazzita. So che mi aveva scelto lui e aveva scelto la canzone, veniva da noi giovani a darci suggerimenti e ad alcuni ha cambiato la vita”, ha ricordato. Lopinionista.it - Laura Pausini: “Posso arrivare a Beyoncé ma mi emoziona di più sentire Pippo Baudo” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA – Grande puntata oggi a Radio2 Social Club su Rai Radio2 con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma: ospite in studioche ai microfoni della trasmissione si è raccontata tra risate e ironia, con la sua consueta scoppiettante verve. L’artista romagnola non si è risparmiata, parlando della sua vita privata e della sua carriera, con aneddoti dai suoi esordi al successo mondiale. Dai primi passi a Bologna ricordando il grande Lucio Dalla: “Mi sentiva cantare al pianobar, ed è stato il primo a dirmi ‘Ma cosa ci fai ancora qui, vai fuori a spaccare’, all’incontro con: “Eravamo in questo studio, dove noi giovani facevamo le prove per Sanremo. Qui ho visto per la prima voltadal vivo e sono impazzita. So che mi aveva scelto lui e aveva scelto la canzone, veniva da noi giovani a darci suggerimenti e ad alcuni ha cambiato la vita”, ha ricordato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aiello - prima il brano per Laura Pausini e adesso ‘Tutto sbagliato’ - Un brano “alla Aiello”, una canzone tutta cuore e ragionamenti. ‘Talete’ è stato un singolo molto coinvolgente e a tratti dalle atmosfere un po’ estive, ‘Tutto sbagliato’ è una canzone che prosegue nel solco della poetica di Aiello e che, per stessa ammissione dell’autore, contiene “i miei casini del cuore, di cui a volte mi pento. (Quotidiano.net)

Autunno a New York per Laura Pausini - Quando passeggia per le strade di New York, Laura Pausini indossa un look ‘street’: jeans larghi, polo o t-shirt e cappellino da basket. È uno degli ultimi contenuti postati da Pausini, che è stata a New York in occasione del concerto del 5 ottobre all’Ubs Arena a Elmont, Long Island. Le date italiane si aprono, invece, il 13 novembre a Eboli, prima di arrivare a Bari, Roma, Milano, Pesaro, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Laura Pausini riceve una nomination per i Latin Grammy - Ed è proprio la cultura latinoamericana che negli anni continua a premiarla. . Non sappiamo ancora se sarà Laura Pausini ad aggiudicarsi il primato nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional, ai Latin Grammy Awards, con il suo disco in versione spagnola Almas Paralelas. Il suo nome è diventato, così, l’emblema della cultura musicale pop in Italia, allargando però la sua popolarità anche ... (Velvetmag.it)